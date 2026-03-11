Медики Подмосковья подали еще 70 заявок на получение социальной ипотеки

Подмосковные медики могут получить свидетельства на приобретение жилья по программе социальной ипотеки. В этом году в планах выдать еще 81 сертификат. Заявки уже подали более 70 специалистов.

Как рассказали в областном Минздраве, программу реализуют с 2016 года. По ней квартиры уже приобрели более двух тысяч медиков.

«В этом году мы планируем выдать еще 81 свидетельство. В настоящий момент уже получили от наших медиков более 70 заявок на участие в программе, проводится проверка документов», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Программа позволяет врачам получить 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Самому получателю остаются только проценты по кредиту.

Получить поддержку могут врачи, а также средний медперсонал. Подача заявки — на «Госуслугах».

Медикам Подмосковья доступны и другие виды поддержки. Узнать о них больше можно по ссылке.