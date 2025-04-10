Медики Подмосковья подали еще 4 тыс. онлайн-заявок на компенсацию аренды жилья

Подмосковные медики подали свыше четырех тысяч онлайн-заявок на получение выплат по аренде жилого помещения с начала года. Размер поддержки может составлять от 20 до 45 тысяч рублей.

Подать заявку на получение поддержки можно через «Госуслуги», рассказали в Мингосуправления Подмосковья.

Сумма выплаты составляет от 20 до 30 тысяч рублей на одного работника, в зависимости от округа. Если в семье оба супруга — медики, то им положено от 30 до 45 тысяч рублей.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации». Воспользоваться ей могут с высшим или средним медицинским образованием, которые работают в Подмосковье на полную ставку.

Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и указать реквизиты счета.