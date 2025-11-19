Медики Подмосковья подали еще 13 тысяч онлайн-заявок на выплаты по аренде жилья

Медики Подмосковья подали более 13 тысяч онлайн-заявлений на выплаты по аренде жилья с начала года. Сделать это можно через региональный портал.

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, получить поддержку могут специалисты с высшим или средним медицинским образованием, которые работают в госучреждениях региона на полную ставку. При этом у заявителя не должно быть собственного жилья в Московской области.

Для оформления поддержку нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Сумма компенсации составляет от 20 до 30 тысяч рублей в зависимости от округа. Для семейных пар специалистов поддержка увеличивается до 30 или 45 тысяч рублей.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Ее предоставляют в течение 10 рабочих дней.