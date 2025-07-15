Медики из Жуковского помогли женщине после пожара в Раменском

В поселке Ильинский Раменского округа произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. На место ЧП оперативно прибыли пожарные и бригада скорой помощи Жуковской подстанции в составе врача Светланы Нефедовой, фельдшера Татьяны Кисаровой и водителя Владимира Жарникова.
Спасатели Мособлпожспаса эвакуировали из горящего здания пожилую женщину, которой требовалась срочная медицинская помощь.
Команда скорой немедленно приступила к работе: медики стабилизировали состояние пострадавшей прямо на месте, после чего ее доставили в Раменскую больницу. Там женщину передали в руки реаниматологов для дальнейшего лечения.
Благодаря слаженным действиям спасателей и медиков жизнь женщины была спасена. Этот случай в очередной раз показал, как важна профессиональная и оперативная работа экстренных служб в критических ситуациях.
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