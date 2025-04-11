Медики из Волоколамска отправились в командировку в Курскую область

Бригада Волоколамской подстанции скорой помощи снова направилась в Курск, чтобы поддержать коллег в приграничной зоне. На этот раз в командировку отправились фельдшеры Денис Овсянников и Артем Чекулаев, а также водитель Алексей Крюков.

Все они без сомнений согласились на поездку, понимая важность своей миссии.

«Когда мы узнали, что планируется еще одна командировка в Курск, то согласились ежесекундно. Конечно, близкие переживают и не очень позитивно отреагировали на такую новость, но все же приняли наш выбор. Самое главное для нас — помочь как можно большему числу людей», — говорит Артем Чекулаев.

Предыдущая бригада из Волоколамска успешно выполнила свою задачу в феврале и уже вернулась домой. Теперь настала очередь новой смены. На отправке медиков проводил первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников. Он передал команде продукты, термосы и памятные сувениры с символикой Волоколамска, чтобы напоминать о доме. Сергей Шорников пожелал медикам успешной работы, легкой дороги и скорейшего возвращения домой.

Бригада отправилась на новом специализированном автомобиле скорой помощи, который поступил на Волоколамскую подстанцию осенью прошлого года в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Машина оснащена современным оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи и спасения жизней.