Медики из Реутова стали призерами областного профсоюзного конкурса

Реутовчанам вручили денежные призы, дипломы и почетные грамоты. Главный врач Реутовской клинической больницы Александр Алексеев отметил, что именно семья формирует важнейшие для медиков качества — уважение, взаимопонимание, любовь и поддержку.

Династия Прокопчук имеет 80-летний общий трудовой стаж. Отец, Василий, работает на реутовской подстанции скорой помощи автослесарем. Его жена Екатерина трудится медсестрой в отделении функциональной диагностики Центральной городской клинической больницы города.

Их сын Иван также выбрал для себя медицину и работает реаниматологом-анестезиологом стационара № 2 ЦГКБ. В августе 2024 года он отправился добровольцем в Курскую область, чтобы оказывать помощь пострадавшим в результате боевых действий жителям.

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