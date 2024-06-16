Медики из Подмосковья поборолись за Кубок Розанова на забеге в Пушкино

В Пушкино впервые прошел забег на Кубок Розанова, посвященный Дню медицинского работника. В нем поучаствовало более ста медиков из разных городов Подмосковья.

На старт легкоатлетического забега вышли медицинские специалисты из Пушкино, Сергиева Посада, Истры, Можайска, Мытищ, Балашиха, Наро-Фоминска и других городов Подмосковья. Цель забега — пропаганда здорового образа жизни среди медперсонала.

«Это также элемент отдыха, развлечения, поэтому решили найти такое универсальный формат, в котором были бы задействованы не только молодежь, но и более возрастные сотрудники», — прокомментировал главврач Пушкинской больницы Владимир Мануйлов.

Участники преодолели дистанцию в пять километров. Забег прошел на набережной реки Серебрянки. Награды победителям вместе с главным врачом больницы Владимиром Мануйловым вручил правнук известного российского хирурга, чье имя носит Пушкинская больница, Федор Семенов.