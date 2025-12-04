Медики из Химок стали победителями областного конкурса профмастерства

Девять медицинских работников из Химкинской клинической больницы и станции скорой помощи одержали победу в региональном профессиональном конкурсе в номинациях «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медицинская сестра/брат». Всего в соревновании участвовали почти 340 специалистов со всего региона.

Восемь лауреатов представляют Химкинскую клиническую больницу, еще один работает на подстанции скорой помощи.

«Поздравляю наших замечательных медиков с заслуженными победами! Желаю вам дальнейших успехов, новых достижений и крепкого здоровья!» — отметила глава города Елена Землякова.

Конкурсные испытания включали компьютерное тестирование, практические задания и решение ситуационных задач с учетом специализации каждого участника. Жюри отобрало 90 лучших специалистов Подмосковья разных специальностей: онкологи, неврологи, реаниматологи, эндокринологи, фельдшеры, медсестры и другие. Все они получат денежные премии.

«Медицина требует постоянного обучения и совершенствования навыков. Признание на региональном уровне, подтверждает: в Химках работают замечательные специалисты, искренне преданные своему делу. Для пациентов это главный показатель качества и надежности медицинской помощи», — отметила муниципальный депутат, заведующая поликлиникой № 7 Ирина Спирина.

Победа химкинских медиков в престижном профессиональном конкурсе демонстрирует высокий уровень подготовки и квалификации медицинского персонала в городском округе.