Медикаменты и теплые вещи передали из Подольска в зону СВО

В Подольске собрали 40 коробок медицинских препаратов и теплых вещей для участников специальной военной операции. Уже 31-я машина с гуманитарной помощью доставит груз адресатам.

Гуманитарную помощь собрали по поручению главы городского округа Григория Артамонова и его заместителя Ольги Шишковой. К акции присоединились неравнодушные жители и активисты микрорайона Климовск. Там проживает мать одного из военнослужащих, которая регулярно получает помощь от волонтеров. По ее просьбе была собрана индивидуальная посылка, которую доставят в Херсонское направление.

В коробках — продукты питания, медицинские препараты, предметы личной гигиены и теплые вещи.

Жители могут присоединиться к сборам в волонтерских центрах. Они располагаются в доме № 5 на Садовой улице, в доме № 8 на Почтовой улице, в культурно-просветительском центре «Дубровицы», в ДК «Металлург» и в сельском Доме культуры «Молодежный».

Передать все необходимое можно через волонтерский центр в доме № 1 на улице Ульяновых и в сортировочный пункт в доме № 34 на Парковой улице. Информация доступна по телефону: 8 (496) 750-04-93.

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