Медикам Наро-Фоминского военного госпиталя вручили государственные награды

В Наро-Фоминском военном клиническом госпитале состоялась торжественная церемония чествования сотрудников, удостоенных государственных наград и поощрений. Это событие стало важной вехой в истории учреждения, которое уже более 80 лет оказывает неоценимую медицинскую помощь военнослужащим.

За годы Великой Отечественной войны госпиталь принял около 47 тысяч раненых и больных, и сегодня его роль остается столь же значимой. Врачи и медсестры госпиталя круглосуточно оказывают помощь солдатам и офицерам, включая участников специальной военной операции, спасая жизни и возвращая защитников в строй.

Ряд сотрудников госпиталя были удостоены высоких государственных наград. Поздравить коллектив с этими достижениями приехал председатель совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

«Ваш труд незаменим и очень важен: каждый из вас вернул в строй более тысячи военнослужащих. Высокий профессионализм, выдержка, умение принимать нестандартные решения, потрясающая работоспособность и требовательность к себе и своим коллегам — все это характеризует персонал военного госпиталя», — отметил он.

Геннадий Пантелеймонович также подчеркнул значимость общественной работы, проводимой сотрудниками госпиталя: от организации патриотических мероприятий до взаимодействия с волонтерами и оказания гуманитарной помощи. Особое уважение заслуживают те, кто выезжал на территории боевых действий для оказания помощи раненым в сложных полевых условиях.

Это событие стало не только признанием заслуг медицинского персонала госпиталя, но и важным напоминанием о том, насколько ценной является их работа для всей страны.

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