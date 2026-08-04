Медик из Раменского предупредил об опасности борщевика даже без контакта с ним

Заведующая кожно-венерологическим отделением Раменской больницы Оксана Вишневская рассказала об опасности, которую представляет борщевик Сосновского. Контакт с растением может привести к тяжелому фотодерматиту даже без прямого касания стеблей или листьев.

По словам медика, для получения ожога достаточно пройти по территории, где растет борщевик. Опасными являются фуранокумарины — сильные аллергены, которые содержатся не только в соке, но и в пыльце растения. Они оседают на открытой коже и одежде.

«Ожог борщевика происходит при непосредственном контакте с ним, причем необязательно растение трогать руками. Вещества попадают на кожу и одежду, а затем под воздействием ультрафиолета появляется фитофотодерматит. Это дерматит двойного действия: от самого растения и от солнца», — пояснила врач.

Оксана Вишневская напомнила, что реакция на солнце будет острой и отсроченной — симптомы нарастают спустя час, два или три после контакта. Поэтому у человека есть время предотвратить тяжелые последствия.

Врач разъяснила алгоритм первой помощи. Главное — смыть сок и пыльцу. Сразу после возвращения домой или на месте, где есть доступ к воде, необходимо тщательно вымыться большим количеством воды с мылом. Особое внимание нужно уделить открытым участкам кожи: лицу и рукам. Использовать антисептики, такие как хлоргексидин или мирамистин, врач не рекомендует из-за риска дополнительной аллергии на препараты. Также необходимо обработать одежду. Вещи следует промыть с моющим средством или просто прополоскать водой.

Если избежать неприятных последствий не удалось, необходимо обратиться за медицинской помощью. Категорически не рекомендуется заниматься самолечением. Оксана Вишневская предостерегла, что самостоятельная обработка ран часто приводит к глубокой гиперпигментации — появлению темных пятен на месте заживших волдырей. По словам врача, они крайне устойчивы, могут сохраняться до двух-трех лет и требуют сложного профессионального лечения.