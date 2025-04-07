Медик из Химок приобрела квартиру благодаря программе «Социальная ипотека»

Участковый педиатр поликлиники № 5 Татьяна Сочкова приобрела жилье с помощью меры региональной поддержки. В скором времени врач с семьей переедет в новую двухкомнатную квартиру.

Специалист работает в поликлинике № 5, где начала свою трудовую деятельность в 2018 году.

«Данную специальность я выбрала, потому что мне нравится работать с детьми, видеть счастливые глаза выздоровевших малышей. Мне приятно слышать благодарности от маленьких пациентов и их родителей. Я очень люблю свою работу», — рассказала Татьяна Сочкова.

Информацию о программе педиатр нашла в интернете. После окончания вуза она переехала в Химки и, набрав необходимый стаж, подала заявку на участие.

«Мы живем с мужем Артемом и дочкой Катюшей. Новую квартиру выбирали недалеко от моей работы. Теперь поликлинику видно из окна. Понравилось, что наша квартира светлая, просторная. Удобная транспортная доступность, недалеко до метро, через дорогу школы, сады, парки», — поделилась Татьяна Сочкова.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года. Она позволяет врачам, педагогам, молодым ученым и другим востребованным специалистам приобрести жилье на льготных условиях. Региональные власти выкупают квартиры для участников, а сами они оплачивают только проценты по ипотечному кредиту.