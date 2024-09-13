Еще один медик в Реутове купил квартиру по программе социальной ипотеки

Гульнара уже 10 лет работает в медицине. Принять участие в льготной программе по покупке жилья она решила, начав работать в Реутовской больнице. Сейчас она ждет ключи от собственной квартиры.

С начала года уже четыре медработника из Реутова получили сертификаты на покупку жилья. По льготной программе Подмосковье оплачивает 50% от стоимости квартиры в качестве первоначального взноса. Затем в течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга, а владелец квартиры платит только проценты по кредиту.

Этой мерой поддержки могут воспользоваться не только медики, но и педагоги, молодые ученые и тренеры. За время действия программы в Реутове 23 медработника обзавелись собственным жильем.

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