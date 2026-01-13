Медиазавтрак для журналистов прошел в Воскресенске

13 января, в День российской печати, партия «Единая Россия» организовала в Воскресенске тематическую встречу для представителей местных СМИ. Мероприятие в формате медиазавтрака было приурочено к 320-летию выхода первой русской печатной газеты «Ведомости», изданной по указу Петра I.

В ходе неформального общения журналисты и представители партии обсудили актуальные вопросы освещения жизни округа и формы взаимодействия. Руководитель фракции «Единой России» в Совете депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов поздравил собравшихся с профессиональным праздником, отметив важность их работы для выявления и решения общественных проблем. «Современная политическая работа невозможна без постоянного диалога со СМИ», — подчеркнул он.

Встреча прошла в рамках партпроекта «Культура малой Родины» и завершилась в теплой, конструктивной атмосфере, способствуя укреплению профессиональных связей между медиасообществом и местной властью.