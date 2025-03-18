Медиацентр для молодежных движений откроют в Солнечногорске

Открытие медиацентра для молодежных движений обсудили в Солнечногорске. Первая встреча участников нового объединения прошла в молодежном центре «Подсолнух».
Глава округа Константин Михальков и начальник отдела молодежной политики администрации муниципалитета Марина Гасымова выступили перед юными представителями общественных организаций с напутственными словами.
Всего на мероприятии присутствовали порядка 30 школьников. Ребята узнали о планах работы медиацентра, возможностях развития в медиа-сфере и реализации своих творческих идей, а также высказали свои ожидания по поводу обучения.
«Встретился с теми, кто рулит информационным потоком: с молодыми блогерами, будущими журналистами и медийщиками. Молодежные медиа — это точно про энергию, идеи и свежий взгляд на будущее! Обсудили, как зажигать еще ярче, вдохновлять аудиторию и делать контент, который меняет мир»,— подчеркнул Константин Михальков.
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