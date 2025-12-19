Медиапедагог из Химок вошла в топ-10 лучших журналистов Подмосковья

Медиапедагог школы № 8 им. Матвеева Ирина Гринева стала лауреатом премии имени Виктора Мельникова, войдя в десятку лучших журналистов Московской области. За 15 лет существования ее вручили лишь 200 подмосковным журналистам и общественным деятелям, внесшим особый вклад в развитие региональных СМИ.

Торжественная церемония награждения состоялась 17 декабря, где вклад химчанки был отмечен в специальной номинации «Медиаобразование».

«Получение премии имени Виктора Мельникова — это наша командная заслуга. Медиацентр школы № 8 делает уверенные шаги в медиаобразовании. Умение грамотно работать с информацией — залог успешного будущего. Оно пригодится в любой профессии. Медиапедагог не растит потенциальных журналистов, но он готовит людей, способных отличить факт от фейка, правду от лжи. Людей, владеющих навыками медиабезопасности и умеющих критически анализировать информацию. Задача медиапедагога не в том, чтобы обеспечить кадрами медиасферу. По большому счету, мы воспитываем профессионалов, которым можно будет доверить информационную безопасность России», — подчеркнула Ирина Гринева.

Ирина Гринева — кандидат филологических наук, член Союза журналистов Подмосковья. Семь лет подряд Ирина является руководителем регионального конкурса юных журналистов и команд школьных СМИ «ЮН-Медиа», который проводится при поддержке Союза журналистов Подмосковья. С 2018 года география конкурса сильно расширилась — он вышел на межрегиональный уровень. За все время проведения около пяти тысяч юных жителей из разных уголков России попробовали свои силы в искусстве журналистики.

В этом году Ирина Гринева присоединилась к педагогическому составу школы № 8 имени Матвеева, где проводит еженедельные уроки журналистики для учеников.

«Ирина Николаевна — настоящий профессионал своего дела, и мы очень рады, что она присоединилась к нашей команде. Ее уроки всегда проходят интересно и весело — дети с удовольствием впитывают новые знания. Считаю, что она заслуженно получила эту награду. Вместе с педсоставом искренне поздравляем нашу коллегу», — прокомментировала директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

Премия имени Виктора Мельникова — единственная региональная общественная награда, подчеркивающая значимость журналистского труда.