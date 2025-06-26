Медиакласс появится в гимназии № 4 в Одинцове

Одинцовская гимназия № 4 подписала соглашение о сотрудничестве с агентством информационных систем общего пользования «Подмосковье». Кураторами нового медиакласса станут продюсеры и известные журналисты, которые работают в различных медиа Подмосковья.
Они помогут ребятам узнать профессию в деталях. Также для школьников проведут познавательные мастер-классы и обучающие уроки.
«Сейчас сфера медиа очень востребована. Мы провели опросы среди родителей и детей, учли все их мнения. У нас впервые открывается медиакласс», — рассказала директор Одинцовской гимназии № 4 Ирина Кузнецова.
Ранее губернатор Подмосковья в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание. Сегодня в школах региона не хватает от 200 до 240 педагогов по разным предметам.
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