Медиакласс появится в гимназии № 4 в Одинцове

Одинцовская гимназия № 4 подписала соглашение о сотрудничестве с агентством информационных систем общего пользования «Подмосковье». Кураторами нового медиакласса станут продюсеры и известные журналисты, которые работают в различных медиа Подмосковья.

Они помогут ребятам узнать профессию в деталях. Также для школьников проведут познавательные мастер-классы и обучающие уроки.

«Сейчас сфера медиа очень востребована. Мы провели опросы среди родителей и детей, учли все их мнения. У нас впервые открывается медиакласс», — рассказала директор Одинцовской гимназии № 4 Ирина Кузнецова.

Ранее губернатор Подмосковья в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание. Сегодня в школах региона не хватает от 200 до 240 педагогов по разным предметам.