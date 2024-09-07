Медиафутбольный турнир на Суперкубок VK Видео впервые прошел в Химках

Суперкубок VK Видео впервые состоялся в Химках. Гости увидели футбольный матч между «Химками» и командой Broke Boys, а также шоу-программу.

На поле стадиона «Арена Химки» впервые в официальном матче встретились профессионалы из Российской премьер-лиги «Химки» и победители 5-го сезона Медиалиги Broke Boys.

Счет в матче был открыт уже на 13-й минуте. Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отправил мяч в ворота соперников. На 50-й минуте химчане укрепили преимущество благодаря голу Бутты Магомедова. Broke Boys не смогли отыграться, и встреча завершилась со счетом 2:0.

«Сегодняшний матч стал ярким событием для всех нас! Это была настоящая борьба и душевный футбол», — оценил игру химчанин Василий Кузнецов.

Лучшим игроком матча стал полузащитник футбольного клуба «Химки» Хетаг Хосонов. После футбола на арену вышли российские исполнители GUF и Кассета, которые исполнили свои хиты.

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