Медиафорум для молодежи прошел в Чехове

В Чехове прошел третий образовательный форум «Школа актива — медиа». Участникам рассказали о журналистике, блогосфере и медиаменеджменте.

В торжественном открытии приняла участие заместитель главы городского округа Надежда Чернятина.

«Сегодня приглашены 70 человек — школьники, студенты с общеобразовательных учреждений — все, кому интересна медиасфера. Приглашены дети со всего городского округа, но в этот раз у нас есть и из соседних городов», — рассказала директор «Чеховского молодежного центра» Лилия Симашина.

Юным участникам рассказали о том, что такое журналистика, как попасть на телевидение и как правильно вести свой блок.

«Меня привлекло это мероприятие тем, что я активно участвую в движении „Юнармия“. Я отвечаю за раздел „юнкоры“. Я делаю репортажи по теме соревнований», — сказала ученица 8 класса Любучанской школы Елизавета Шидловская.