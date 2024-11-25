Медиафорум для молодежи прошел в Чехове
В Чехове прошел третий образовательный форум «Школа актива — медиа». Участникам рассказали о журналистике, блогосфере и медиаменеджменте.
В торжественном открытии приняла участие заместитель главы городского округа Надежда Чернятина.
«Сегодня приглашены 70 человек — школьники, студенты с общеобразовательных учреждений — все, кому интересна медиасфера. Приглашены дети со всего городского округа, но в этот раз у нас есть и из соседних городов», — рассказала директор «Чеховского молодежного центра» Лилия Симашина.
Юным участникам рассказали о том, что такое журналистика, как попасть на телевидение и как правильно вести свой блок.
«Меня привлекло это мероприятие тем, что я активно участвую в движении „Юнармия“. Я отвечаю за раздел „юнкоры“. Я делаю репортажи по теме соревнований», — сказала ученица 8 класса Любучанской школы Елизавета Шидловская.
На форум пригласили театрального режиссера, руководителя студии «Тот самый театр» Екатерину Милославскую, корреспондента телеканала «Матч ТВ» Татьяну Никитину, амбассадора федеральной программы «Студтуризм» Анастасию Цветик и репортажного фотографа Ивана Мессмер. Они представили свои работы и поделились опытом.
«Польза такого мероприятия в том, что ребята могут посмотреть на типичные проблемы, с которыми они встречаются во время своего труда. Разные профессионалы, разные люди — это всегда полезно», — уточнил фотограф Иван Мессмер.
Форум для молодежи в Чехове получился полезным и продуктивным.
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