Медик из Истры победил на состязаниях по армрестлингу

Медик из Истринской клинической больницы выиграл на соревнованиях по армрестлингу. За звание чемпиона в Спартакиаде округа боролись врачи из разных городов.

Самые сильные соперники были из Дедовска и Снегирей. Но это не остановило команду Михаила Рябоконя, и она прорвалась вперед.

Большая часть участников — не только врачи, но и спортсмены. В этом году их значительно прибавилось. В команде у победителя были три мастера спорта, четыре кандидата в мастера и несколько перворазрядников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших врачей Московской области.

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