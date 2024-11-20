Сегодня 13:34 Медик из Истры победил на состязаниях по армрестлингу Фото: Пресс-служба администрации городского округа Истра
Медик из Истринской клинической больницы выиграл на соревнованиях по армрестлингу. За звание чемпиона в Спартакиаде округа боролись врачи из разных городов.
Самые сильные соперники были из Дедовска и Снегирей. Но это не остановило команду Михаила Рябоконя, и она прорвалась вперед.
Большая часть участников — не только врачи, но и спортсмены. В этом году их значительно прибавилось. В команде у победителя были три мастера спорта, четыре кандидата в мастера и несколько перворазрядников.
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