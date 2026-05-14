Медальон участника Великой Отечественной войны вернулся к родственникам

Весной этого года в Алтайский край пришла необычная посылка из Подольска — смертный медальон участника Великой Отечественной войны Никифора Грязева. История этого артефакта уникальна: впервые в практике подольских поисковиков медальон не был обнаружен во время раскопок. Его приобрел воин-интернационалист на барахолке в 2000-х годах и только спустя время решил передать его специалистам после посещения выставки.

Заместитель командира военно-патриотического объединения «Память» Дмитрий Шипилов связался с коллегами на Алтае, и вскоре родственникам смогли торжественно вручить медальон защитника Родины. К сожалению, сын Никифора Грязева не дожил до этого момента.

По словам Дмитрия Шипилова, такие случаи редки. За время работы подольских поисковиков удалось найти останки 2219 бойцов, из которых имена установлены у 301. Лишь 10 вернулись на малую Родину.

В музее школы Героя России Александра Монетова хранятся не только находки, но и личные вещи, переданные родственниками. Например, внучка участника войны Семена Апарнева передала его фотографию.

Здесь регулярно проходят экскурсии, в том числе для студентов Многопрофильного колледжа № 1. Лекция проходит в рамках проекта Правительства Московской области «Битва за Москву».

Сейчас поисковики продолжают работу на высоте Длинной в рамках «Вахты памяти», но пока ни у одного из найденных солдат не обнаружено читаемого смертного медальона.