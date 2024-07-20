Медалями за успехи в учебе наградили почти 100 выпускников школ Лобни

Фото: Медиасток.рф

Церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» прошла в Лобне. На ней наградили 96 выпускников округа.

В школе № 4 Лобни наградили 50 золотых и 46 серебряных медалистов. Все они также получат именную стипендию главы городского округа — 12 тысяч рублей за золото и восемь — за серебро.

«Я хочу сказать, что вы решительные, упорные, и я хочу сказать огромное спасибо за ваш труд. За этот упорный решительный труд, который привел сегодня вас к тем результатам, которые есть. Лобня и Московская область гордятся вами!» — сказала глава городского округа Лобня Анна Кротова.

На торжестве слова благодарности произнесли в адрес родителей и педагогов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Не боится холода и легко передается. Что такое листериоз и чем он опасен

Более 7000 человек примут участие в спартакиаде «Моспром-2024»

Быстрый обмен или долгое УДО. Что ждет осужденного на 16 лет журналиста Гершковича

Говорящая голова. Урсулу фон дер Ляйен выбрали не для дел, а для риторики

Миссия — функция государства. В чем отличие цифрового рубля от криптовалют

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте