Медалистов и стобалльников ЕГЭ наградили на выпускном балу в Чехове

В Чехове прошел выпускной бал. На нем наградили успешных учеников, получивших медали и сдавших ЕГЭ на высший балл.

В этом году в Чехове аттестат получили 693 выпускника. Среди них 75 медалистов и 12 учеников, которые набрали 100 баллов на едином государственном экзамене. Документы об окончании школы вручили на выпускном балу. Поздравить одиннадцатиклассников пришел глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

«Как говорит наш президент, подрастающее поколение — это самое важное. Вы должны понимать, что за вами родина. Удачи вам и неиссякаемой энергии на благо России», — сказал Михаил Собакин.