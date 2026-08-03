Медали за успехи в учении получили более 90 выпускников в Солнечногорске

Медалисты есть во всех 16 общеобразовательных учреждениях округа. Школа № 4 стала лидером по количеству обладателей наград: там подготовили 12 золотых и шесть серебряных медалистов.

«95 медалистов — это результат упорного труда самих ребят, профессионализма педагогов и поддержки родителей. Такие достижения подтверждают высокий уровень образования в Солнечногорске и становятся отличным стартом для дальнейшего профессионального пути наших выпускников», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Лицей № 7 немного уступил школе № 4: педагогический коллектив подготовил восемь золотых и семь серебряных медалистов. Среди обладателей золотых медалей — выпускники 11-го класса физико-математического профиля Егор Лубяной и Дарья Федорова.

«Я сдавал профильную математику, русский язык, физику и информатику. По физике получил 94 балла, по русскому — 86, по математике — 82, по информатике — 83. Готовился с репетиторами и дополнительно занимался на школьных курсах. Нервничал перед сдачей русского языка, так как это был первый экзамен. На информатику уже шел спокойно. Я доволен своими результатами и сейчас участвую в конкурсе на поступление в МГТУ имени Н. Э. Баумана по направлению „Электротехника и электроэнергетика“», — поделился Егор Лубяной.

Золотые и серебряные медали дают выпускникам дополнительные преимущества при поступлении в вузы. В зависимости от правил конкретного учебного заведения золотая медаль может принести от трех до пяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, серебряная — до трех баллов. Для получения золотой медали школьник должен окончить 10-й и 11-й классы только на «отлично», а для серебряной допускается не более двух итоговых оценок «хорошо».