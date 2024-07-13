Медали за успехи в учебе вручили 47 выпускникам в Лосино-Петровском

Фото: Телеканал «360»

В исторической усадьбе Якова Брюса в Лосино-Петровском чествовали выпускников-медалистов. В этом году 47 школьников округа удостоились медалей за успехи в учебе.

В 2024 школы Лосино-Петровского городского округа закончили 193 выпускника. 27 из них получили золотые медали, 20 стали обладателями серебряных медалей.

«Я желаю, чтобы вы продолжали в том же духе. И возвращались на свою малую родину. Потому что у нас большая задача развивать Лосино-Петровский, развивать Подмосковье. Хотелось бы, чтобы ребята, получив образование, возвращались к нам», — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

После торжественной части прошла праздничная фотосессия.

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