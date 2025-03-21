Медали за успехи в учебе получили в 2024 году 119 выпускников в Чехове

Отличившиеся выпускники из школ муниципального округа в прошлом году были удостоены медали «За особые успехи в учении». Из них 75 детей получили награду первой степени, а 44 — второй степени.

Высокий балл по ЕГЭ в 100 баллов получили 12 выпускников, а 139 ребят окончили школу с отличием.

В округе с каждым годом растет число школьников и воспитанников детских садов. Так, в этом учебном году в школу ходило 19 968 детей, что больше, чем в прошлом году на 144 ученика. В дошкольные заведения в сентябре 2024 года было принято 6 253 ребенка. В Чехове работают 17 образовательных заведений, включая три федеральных автономных детских сада, 14 общеобразовательных учреждений и школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Десять школ вошли в «зеленую зону», три школы попали в топ-100 Московской области.

В минувшем учебном году в региональном этапе всероссийской олимпиады свои знания показали 688 учеников: 25 одержали победу, а 174 стали призерами. В текущем году попробовали свои силы 516 ребят, на данный момент уже определили 31 победителя и 147 призеров. Итоговые результаты еще не объявлены.