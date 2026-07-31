Медали за успехи в учебе получили 180 выпускников Богородского округа

180 выпускников общеобразовательных учреждений Богородского округа в 2025–2026 учебном году удостоены медалей за особые успехи в обучении. Из них 112 школьников получили медаль первой степени, 68 — второй степени.

Наибольший вклад в общий результат внесли два образовательных учреждения Богородского округа: Центр образования «Богородский» имени Д. Е. Пудовкина, подготовивший 18 медалистов, и Центр образования «Старокупавинский лицей» — 24 медалиста.

По данным вице‑губернатора Московской области Людмилы Болатаевой, в этом году из школ региона выпустились почти 39 тысяч одиннадцатиклассников, из них 8,6 тысячи стали медалистами первой или второй степени — это каждый пятый выпускник.

Медаль дает выпускникам важное преимущество — дополнительные баллы при поступлении в вуз. Сами медалисты подчеркивают, что путь к награде был непростым. Ключевыми факторами успеха они называют самодисциплину, умение грамотно распределять время, настойчивость и целеустремленность. При этом выпускники особо отмечают значимость поддержки со стороны педагогов и семьи: без нее достичь столь высоких результатов было бы невозможно.

Среди вузов, куда планируют поступать медалисты, — МГТУ имени Н. Э. Баумана, МФТИ, НИЯУ МИФИ, МГИМО МИД России, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, ГУП, ГГТУ и Казанский национальный исследовательский технический университет.