Медали общественного признания за помощь воинам Отечества вручили в Балашихе

Пленарное заседание Общественной палаты прошло в Балашихе. На нем активистам вручили пять медалей общественного признания за помощь воинам Отечества.

Участниками пленарного заседания стали председатель городской Общественной палаты Елена Жарова, депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, первый замглавы Балашихи Сергей Лукичев, председатель городского Совета депутатов Геннадий Попов.

«Сегодня члены Общественной палаты, продемонстрировавшие высокую результативность, были удостоены Почетных грамот. Кроме того, состоялось вручение Медали общественного признания за помощь воинам Отечества — этой награды удостоились пять членов палаты», — рассказала Елена Жарова.

Также на мероприятии были заслушаны доклады о проделанной работе. Помимо этого, в состав Общественной палаты Балашихи были приняты три новых члена.

«Общественная палата проделывает огромную работу на благо общества. Выражаем искреннюю благодарность ее членам — людям с активной гражданской позицией, — ведь именно благодаря их вовлеченности формируются актуальные задачи и реализуются значимые инициативы», — сказал Тарас Ефимов.

Волонтерское движение, сформированное на базе Общественной палаты, объединяет врачей, учителей, представителей ветеранских организаций, промышленных предприятий и других неравнодушных граждан. С каждым днем желающих подключиться к добрым делам только растет.