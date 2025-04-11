Медали к 80-летию Великой Победы вручили двум ветеранам ВОВ в Балашихе

В честь 80-летия Великой Победы в Балашихе состоялась торжественная церемония вручения юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Мероприятие прошло в гимназии № 1, где медали были вручены двум ветеранам: Михаилу Митрофановичу Башкатову и Анне Михайловне Андроновой.

Прокурор городского округа Балашиха Дмитрий Девятко и председатель Совета депутатов Геннадий Попов выразили глубокую благодарность ветеранам за их подвиг и неоценимый вклад в победу.

«Эти медали — свидетельство того, что подвиг героев фронта и героев тыла не забыт. Мы помним каждого, кто сражался за нашу Родину, и передаем эту память нашим детям и внукам», — сказал Попов.

Торжественная церемония, посвященная 80-летию Великой Победы, собрала ветеранов, учащихся гимназии, педагогов, представителей администрации и военный оркестр академии РВСН имени Петра Великого.

Юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» учреждена в ознаменование 80-летия Победы и вручается ветеранам войны, труженикам тыла, а также другим гражданам, внесшим вклад в победу над фашистской Германией.