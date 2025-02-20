Медали к 80-летию Победы вручили ветеранам ВОВ в Богородском округе

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Праздничный концерт и награждение в преддверии Дня защитника Отечества прошли в зале Дома культуры в Богородском округе. Здесь собрались ветераны боевых действий и Великой Отечественной войны, участники СВО, офицеры, кадеты и юнармейцы.

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин поздравил собравшихся с наступающим праздником, вручил медали и благодарственные письма. Орден Мужества он передал близким погибшего героя — гвардии майора Олега Исаева. Уроженец Богородского округа отдал жизнь при выполнении боевых задач в зоне спецоперации.

«Этот праздник имеет особую значимость и по-особому откликается в наших сердцах. Мы чествуем всех, кто служил и служит, кто воевал и сейчас борется за свободу и независимость нашей Родины», — сказал Игорь Сухин.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Юбилейные медали в честь 80-летия Победы вручили ветеранам Великой Отечественной войны Алексею Панкратову и Ивану Щепе. Также по доброй традиции поздравили военные династии с наступающим праздником.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Выставка нагрудных знаков, трофейной техники, техники МЧС и военной атрибутики открылась в фойе Районного дома культуры. Она приурочена ко Дню защитника Отечества. Игорь Сухин, а также депутаты Богородского округа первыми посетили ее.

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