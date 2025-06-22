Медаль «За храбрость» вручили ветерану СВО в Чехове

Иван родом с Донбасса. Когда в 2014 году на Украине случился Майдан, он записался в ополчение и встал на защиту Родины. Иван воевал в «Первом славянском батальоне», бригаде «Восток» и в разведывательной роте. После переезда в Чехов пошел добровольцем на фронт. В 2022 году был тяжело ранен в Северодонецке. После длительного лечения его демобилизовали.

Указом президента России Владимира Путина рядовой Иван Иванов удостоен медалью «За храбрость» II степени. Награду вручил глава округа Михаил Собакин.

«Благодаря таким ребятам отстаивается наш суверенитет, отстаивается наша независимость, возможность растить деток, развиваться, сохранять культуру и идеологию. Я хочу выразить вам мои личные слова благодарности, уважения и почета за ту работу, которую вы делаете», — сказал глава округа Михаил Собакин.

Сейчас Иван работает сварщиком на одном из чеховских предприятий. В семье подрастают двое сыновей.

«Спасибо пацанам, лучшему другу Кипишу, Туристу, Дикому, Баркасу, которые меня уже практически без сознания вытаскивали под обстрелами», — сказал Иван Иванов.

На награждении присутствовала семья. Именно она была для Ивана мотивацией не сдаться.

«За награду благодарна. Это оценка Российской Федерации. Спасибо за то, что помнят, что это с 2014 года было, что на СВО добровольцем пошел», — добавила жена Ольга Иванова.

Именно такие люди становятся примером мужества, храбрости и любви к Родине для подрастающего поколения.