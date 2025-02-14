Медаль к 80-летию Победы вручили трем ветеранам в Балашихе

В преддверии 80-летия Великой Победы в Балашихе прошло торжественное награждение ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла юбилейными медалями «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Церемония состоялась в гимназии № 9, которая стала символом почитания подвигов и вклада поколения победителей.

Заместитель главы городского округа Балашиха Михаил Объедков вручил медали трем выдающимся ветеранам: Борису Борецкому, Вадиму Киму и Анатолию Федунину. Их заслуги и мужество были отмечены на высоком уровне.

На мероприятии также присутствовали труженицы тыла, внесшие значительный вклад в победу на трудовом фронте. Валентина Степкова, Елизавета Терон и Ундина Трубникова проделали огромную работу в годы войны, что стало неоценимым вкладом в общую борьбу с фашизмом.

Юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» учреждена в честь 80-летия Победы и вручается не только ветеранам, но и труженикам тыла, а также всем, кто внес свой вклад в эту важную победу над фашистской Германией.