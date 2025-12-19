Мечты свыше 200 детей исполнят участники акции «Елка желаний» в Ленинском округе
В рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» глава муниципалитета Станислав Каторов совместно с заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, участником программы «Время героев», председателем Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кириллом Лосунчуковым и предпринимателями сняли с елки 202 новогодних шара с пожеланиями детей. Эта акция проводится в Ленинском округе с 2016 года и уже стала доброй традицией.
К исполнению детской мечты подключаются руководители администрации, муниципальных предприятий, учреждений и служб, депутаты, предприниматели, исполняя желания и даря подарки детям.
«Для нас это не просто акция, а возможность пообщаться с нашими детьми, услышать их мечты и подарить немного новогоднего чуда. Особенно тем, кому сегодня нужна наша поддержка и внимание. Каждая открытка, каждый подарок — это частичка нашего тепла и заботы. Это подтверждение того, что мы — одно целое, одна большая семья Ленинского округа, которая помогает верить в новогодние чудеса», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.
Глава рассказал, что в одном из шаров было пожелание Игоря Зернова, сына Дмитрия Зернова, погибшего при выполнении боевой задачи в зоне СВО. Игорь попросил у Деда Мороза спортивный подарок — турник. Он необходим для физической подготовки к поступлению в Тульское суворовское училище. Этот подарок станет важным шагом к его мечте и продолжению славной традиции служения Отечеству.