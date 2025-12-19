Мечты свыше 200 детей исполнят участники акции «Елка желаний» в Ленинском округе

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» глава муниципалитета Станислав Каторов совместно с заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, участником программы «Время героев», председателем Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кириллом Лосунчуковым и предпринимателями сняли с елки 202 новогодних шара с пожеланиями детей. Эта акция проводится в Ленинском округе с 2016 года и уже стала доброй традицией.

К исполнению детской мечты подключаются руководители администрации, муниципальных предприятий, учреждений и служб, депутаты, предприниматели, исполняя желания и даря подарки детям.

«Для нас это не просто акция, а возможность пообщаться с нашими детьми, услышать их мечты и подарить немного новогоднего чуда. Особенно тем, кому сегодня нужна наша поддержка и внимание. Каждая открытка, каждый подарок — это частичка нашего тепла и заботы. Это подтверждение того, что мы — одно целое, одна большая семья Ленинского округа, которая помогает верить в новогодние чудеса», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.