Мечты должны сбываться. Елена Север организовала в Дмитрове праздник для особенных детей

Мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей участников спецоперации провели в Дмитрове. Новогодний праздник организовали по инициативе телеведущей и певицы Елены Север. Ребята поучаствовали в активностях и получили подарки.

Праздник развернулся на зооферме Шихово. Дети смогли пообщаться с северными оленями, услышали поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, а также получили подарки.

Инициировала благотворительное мероприятие певица Елена Север. Ежегодно она вместе со своей командой выбирает локацию в Подмосковье и организовывает там праздник для особенных детей.

«Это была сначала как одна акция, а потом мы решили сделать их постоянными, так как родители писали, и сами детки писали, звонили и говорили, что ждут этих встреч, то, в принципе, мы так и решили», — поделилась Елена Север.

Каждый год команда придумывает новые развлечения, и у акции уже появились поклонники из других мест. К примеру, в Дмитров ради предновогодней встречи с певицей приехала жительница Солнечногорска Людмила с внучкой.