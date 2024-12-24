Мечты должны сбываться. Елена Север организовала в Дмитрове праздник для особенных детей
Благотворительный детский праздник певицы Елены Север прошел в Дмитрове
Мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей участников спецоперации провели в Дмитрове. Новогодний праздник организовали по инициативе телеведущей и певицы Елены Север. Ребята поучаствовали в активностях и получили подарки.
Праздник развернулся на зооферме Шихово. Дети смогли пообщаться с северными оленями, услышали поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, а также получили подарки.
Инициировала благотворительное мероприятие певица Елена Север. Ежегодно она вместе со своей командой выбирает локацию в Подмосковье и организовывает там праздник для особенных детей.
«Это была сначала как одна акция, а потом мы решили сделать их постоянными, так как родители писали, и сами детки писали, звонили и говорили, что ждут этих встреч, то, в принципе, мы так и решили», — поделилась Елена Север.
Каждый год команда придумывает новые развлечения, и у акции уже появились поклонники из других мест. К примеру, в Дмитров ради предновогодней встречи с певицей приехала жительница Солнечногорска Людмила с внучкой.
«Мы уже не первый год с ней встречаемся. На протяжении, наверное, семи-восьми лет. И у нас это уже семейная традиция. Мы ее ждем, мы следим за ее творчеством, очень любим. Она уже наша Елена», — рассказала Людмила Николаевна.
Вместе с локацией ежегодно меняется и формат мероприятия. Например, дети участников специальной военной операции присоединились к акции впервые.