Мечту юного жителя Воскресенска исполнили на акции «Елка желаний»

Мечту ребенка исполнил директор молодежного центра «Олимпиец», исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов. Он вручил Максиму долгожданные билеты на представление и поздравил семью с наступающим Новым годом. Мальчик с нетерпением ждет этого события, чтобы провести время с друзьями.

Благотворительная акция «Елка желаний» действует в России с 2018 года. Она приносит детям радость и вдохновляет. Инициатива создана для того, чтобы позаботиться о тех, кто нуждается во внимании и поддержке. Каждый может сорвать концерт с елки и исполнить мечту ребенка, который попал в трудное жизненное положение или борется с серьезным недугом. В акции также приняли участие дети из многодетных семей и дети участников СВО.