Меч Победы передали на экспозицию в выставочный центр в Можайске

В торжественной обстановке глава Можайского округа Денис Мордвинцев передал символ воинской доблести — Меч Победы — заведующему выставочным отделом Василию Голикову. Теперь этот уникальный артефакт дополнил экспозицию, посвященную истории города, и стал доступен для осмотра всем желающим.

Меч Победы — это настоящий символ исторической доблести. Он был изготовлен в Златоусте, городе с давними оружейными традициями, из высоколегированной стали, которая делает его прочным и упругим. Эфес и ножны украшены золотым покрытием высшей пробы, а также инкрустированы уральскими самоцветами. Красные гранаты символизируют кровь, пролитую за свободу, а голубые топазы — мирное небо над головой. На лезвии меча выгравирован растительный орнамент и надпись: «Городу воинской славы Можайску». С другой стороны расположены знаменитые слова князя Александра Невского: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет».

«Этот Меч — символ доблести защитников Можайской земли. Именно здесь, в годы Великой Отечественной войны, наши воины совершили невозможное. На шесть дней они задержали противника, дали возможность нашим войскам перегруппироваться и защитить Москву. Сейчас как никогда важно сохранить эту историческую память и передать ее молодежи. Мы помним о подвиге, который и сейчас совершают наши воины. Мирного неба всем», — сказал Денис Мордвинцев.

Мечи Победы изготавливаются специально для городов воинской славы и передаются на вечное хранение. Первая партия мечей была создана к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и вручена девяти российским городам и двум белорусским — Бресту и Минску.

В 2022 году было изготовлено еще 45 мечей, которые передали городам воинской славы России, включая Можайск. Два Меча Победы все еще ожидают своего часа, чтобы найти свое место в городах-героях Киеве и Одессе, которым это звание было присвоено в 1961 и 1965 годах соответственно.