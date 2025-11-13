Мебельную фабрику открыли в селе Барановское в Воскресенске

В селе Барановское городского округа Воскресенск начала работу новая мебельная фабрика компании «Стул Груп», которая разместилась на территории бывшей ткацкой фабрики. На новом предприятии площадью 11 тысяч квадратных метров открыто около 100 вакансий для местных жителей.

Среди первых сотрудников фабрики — семья Алиевых, которые живут всего в десяти минутах ходьбы от нового производства. Вероника Алиева трудится швеей, а ее муж Ринат — драпировщиком. Супруги отмечают хорошие условия труда и достойную зарплату.

Также на фабрике работает 65-летний Евгений Рябиков, который ранее трудился на старой ткацкой фабрике. Теперь он слесарь-ремонтник на новом производстве.