Мебельную фабрику открыли в селе Барановское в Воскресенске
В селе Барановское городского округа Воскресенск начала работу новая мебельная фабрика компании «Стул Груп», которая разместилась на территории бывшей ткацкой фабрики. На новом предприятии площадью 11 тысяч квадратных метров открыто около 100 вакансий для местных жителей.
Среди первых сотрудников фабрики — семья Алиевых, которые живут всего в десяти минутах ходьбы от нового производства. Вероника Алиева трудится швеей, а ее муж Ринат — драпировщиком. Супруги отмечают хорошие условия труда и достойную зарплату.
Также на фабрике работает 65-летний Евгений Рябиков, который ранее трудился на старой ткацкой фабрике. Теперь он слесарь-ремонтник на новом производстве.
Фабрика «Стул Груп» организовала полный производственный цикл — от идеи до реализации готовой продукции. Современное оборудование и автоматизированные процессы позволят выпускать до 70 тысяч стульев в месяц. Объем инвестиций в проект составил 500 миллионов рублей.
Компания планирует развивать площадку в Воскресенске и открыть крупный логистический центр. В настоящее время фабрика укомплектована персоналом на 60%, и открыты вакансии в цехах металло- и деревообработки, на покрасочной линии и в швейном цехе.
Особо востребованы токари, сварщики, операторы станков, наладчики, швеи, инженеры и конструкторы.