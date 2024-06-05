Мебельное предприятие модернизировали в Дмитрове

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Заместитель главы Дмитровского округа Оксана Котова ознакомилась с работой мебельного комбината. На данный момент там трудится более 450 сотрудников.

На предприятии постоянно идет процесс модернизации. Открываются новые цеха, внедряется современное высокотехнологичное оборудование. Комбинат активно участвует в федеральных и региональных выставках, а его продукция удостоена наград и дипломов на многочисленных премиях и экспортируется в другие страны.

«Дмитровский мебельный комбинат» — ведущее российское предприятие, специализирующееся на производстве мягкой и корпусной мебели с 1992 года. Его площадь составляет 40 тысяч квадратных метров и оснащена передовым оборудованием. Благодаря наличию конструкторского бюро ассортимент регулярно дополняется новыми моделями.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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