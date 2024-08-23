Мебельная фабрика в Ногинске увеличила производительность благодаря нацпроекту
Мебельная фабрика «Живые диваны» из Ногинска оптимизировала производство опор благодаря господдержке. Предприятие приняло участие в нацпроекте «Производительность труда» и сэкономило более восьми миллионов рублей.
Как рассказали в подмосковном Мининсвесте, сотрудники предприятия в течение нескольких месяцев производили диагностику производственных процессов, а затем начали оптимизировать их.
Благодаря внедрению современных методик компания сократила время производства сократилось на 43%, запасы снизились на 45%, выработка увеличилась на 80%.
«Важным моментом является то, что эти результаты были достигнуты с минимальными затратами благодаря использованию проектного подхода и инструментов бережливого производства», — отметили в министерстве.
Предприятие планирует увеличить производительность на 5% по сравнению с прошлым годом.
Компания является одной из крупнейших мебельных фабрик региона. Там производят кресла, кровати, матрасы и многое другое.
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