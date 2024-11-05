Мебельная фабрика Moon в Богородском округе отметила 30-летие

Производитель мягкой мебели предприятие MOON отметило 30-летний юбилей праздничным концертом. От небольшой мастерской до крупного производства — таков путь одного из градообразующих предприятий Богородского городского округа.

История предприятия началась в далеком 1994 году с небольшой мастерской. В 2005 году фабрика пережила крупнейший пожар, который уничтожил всю продукцию. Но и тогда учредитель и генеральный директор Евгений Шаманский не опустил руки. За 30 лет предприятие МOON — один из крупнейших и известных в России производителей мягкой мебели. Несмотря на санкции, предприятие развивается и обеспечивает рабочими местами 2500 сотрудников.

Фабрика мебели будет расширяться. По программе импортозамещения построит завод по производству изделий из металла и пластика для мебельной отрасли. Проект поддержало правительство Московской области — инвестору был предоставлен земельный участок общей площадью 3,6 гектара в аренду без проведения торгов. Этот проект принесет дополнительно 350 рабочих мест. Основатель фабрики Евгений Шаманский известен также своими благотворительными проектами.

«Отдельная благодарность бессменному руководителю Евгению Шаманскому. Про его активность, деятельность и целеустремлённость уже слагают легенды. Евгений Владимирович — талантливый предприниматель, меценат, занимается реставрацией казармы в Глухово, возвращает зданию исторический облик», — отметил глава Богородского округа Игорь Сухин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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