Мебельная фабрика «Мастер» во Фрязине провела экскурсию для ветеранов СВО в рамках программы «Промышленный туризм». Им рассказали о деятельности предприятия и вакансиях.

Фабрика «Мастер» производит корпусную мебель и занимает лидирующие позиции в стране.

В рамках визита ветеранам рассказали об истории предприятия и направлениях его работы. Им показали основные производственные процессы — от проектирования до финальной сборки. Кроме того, бойцам рассказали о возможностях трудоустройства и актуальных вакансиях.

«Это позволило участникам экскурсии не только получить представление о масштабах и сложности производства, но и оценить высокий уровень организации труда», — отметили в областном Мининвесте.

Программа «Промышленный туризм» помогает участникам СВО узнать больше о предприятиях региона, чтобы выбрать место для дальнейшего трудоустройства.