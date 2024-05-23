Мебель и оборудование завезли в новую школу в поселке Немчиновка

Новая школа в поселке Немчиновка Одинцовского городского округа готовится к открытию. Сюда уже завезли мебель и оборудование.

В Министерстве строительного комплекса Московской области напомнили, что школу возводят с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита. Сейчас работы на объекте уже завершены, подрядчик проводит пусконаладку инженерных сетей и технологического оборудования. Рабочие собирают и устанавливают мебель. Во дворе завершается благоустройство.

Новая школа в поселке Немчиновка позволит разгрузить соседние школы и создать комфортные условия для обучения детей.

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