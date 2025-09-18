Мебель для зон рекреации передали военному госпиталю в Одинцове

Одинцовская торгово-промышленная палата передала госпиталю подарок в виде комплекта уличной мебели, предназначенного для обустройства рекреационных зон на территории медицинского учреждения. Это 15 новых скамеек и 15 урн — их приобрели за счет средств предпринимателей округа, которые поддержали учреждение.

Это стало первой благотворительной акцией палаты в отношении медицинских учреждений. Президент Союза «Одинцовская торгово-промышленная палата» Виктор Тарусин отметил значимость инициативы и выразил уверенность, что палата и впредь будет оказывать помощь военнослужащим, находящимся на лечении и реабилитации.

Стоит отметить, что во время визита представители торгово-промышленной палаты и Общественной палаты Одинцовского городского округа ознакомились с зонами отдыха на территории госпиталя. Именно там разместят новый комплект уличной мебели и условия рекреационных пространств для пациентов и гостей учреждения.