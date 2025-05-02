МЧС России присоединилось к расчистке дорог от поваленных деревьев в Подмосковье

В Центр управления кризисными ситуациями МЧС по Московской области поступила информация о падении деревьев и перебоях с электричеством в нескольких округах региона. Сотрудники МЧС выехали на места для устранения последствий.

Совместно с энергетиками пожарные восстанавливают электроснабжение в девяти округах. На месте работают 52 бригады — около 200 человек. Работы продолжаются, и при необходимости готовы подключиться еще 20 дополнительных бригад.

«В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений на территории Московской области, силы и средства МЧС России приведены в режим повышенной готовности. В соответствии с решением оперативного штаба подразделения задействованы в распиловке поваленных деревьев и освобождении проезжей части, а также оказании помощи органам местного самоуправления», — отметил начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов

О пострадавших сообщений не поступало. Обстановка под контролем.