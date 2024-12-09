МЧС России по Московской области подвело итоги работы в 2024 году

Итоги работы МЧС России по регионам ЦФО подвели на встрече в Ярославле. В мероприятии приняли участие заместитель главы ведомства Анатолий Супруновский и руководители территориальных органов.

В 2024 году в регионах ЦФО произошли 52 чрезвычайные ситуации, в результате которых спасли 57 человек. По сравнению с прошлым годом количество ЧС снизилось на 20%.

За год зарегистрировано более 65 тысяч пожаров, на которых спасли свыше трех тысяч человек.

Для ликвидации последствий ДТП спасатели ЦФО выезжали более 19 тысяч раз. Удалось спасти более шести тысяч человек. На водных объектах произошло 911 происшествий, спасли 240 человек.

Особое внимание уделили пожароопасному сезону в 2024 году и мерам по предотвращению природных пожаров.

Спасатели отчитались об итогах и обозначили приоритетные задачи на 2025 год. Силы и средства регионов ЦФО продолжат развивать систему реагирования по предупреждению чрезвычайных ситуаций.