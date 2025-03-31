МЧС России назвало основные способы защиты от клещей

В этом году в Подмосковье и других регионах России весенняя погода установилась раньше положенного, что вызвало небывалую активность клещей уже в марте. Спасатели напомнили главные правила, которые позволят обезопасить себя и близких от укусов.

Клещей чаще всего можно встретить во влажных и тенистых местах. Специалисты Главного управления МЧС России отметили, что, отправляясь на прогулку, следует отдавать предпочтение однотонной светлой одежде, так как на ней проще заметить паукообразное.

Манжеты должны плотно прилегать к запястьям и щиколоткам. Во время отдыха на природе штанины лучше заправлять в носки.

Не стоит забывать и о специальных средствах, которыми можно обработать одежду. Они продаются в магазинах и аптеках.

Спасатели также советуют во время прогулок каждые 15 минут тщательно осматривать одежду и тело.