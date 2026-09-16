МЧС проверило безопасность почти 4 тысяч избирательных участков Подмосковья

В Московской области завершают подготовку экстренных служб к единому дню голосования. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору Московской области Александр Медведев на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 16 сентября сообщил, что МЧС России контролирует 2532 объекта, на которых разместят 3925 избирательных участков.

Они расположены в 56 городских и муниципальных округах, где правом голоса обладают более 6,1 миллиона человек.

Перед выборами в регионе провели свыше трех тысяч профилактических мероприятий. Специалисты организовали более 1,4 тысячи тренировок по эвакуации и почти 1,8 тысячи инструктажей для ответственных сотрудников.

В рамках Единого областного дня тренировок, который проходит 16 сентября, персонал избирательных комиссий отрабатывает действия при нештатных ситуациях. Все площадки уже проверили совместно с представителями территориальных избирательных комиссий и подтвердили их готовность к приему граждан.

На время выборов экстренные службы перейдут на усиленный режим работы. В Главном управлении МЧС России по Московской области организуют оперативный штаб, в боевой расчет дополнительно введут резервную технику, а сотрудники будут нести службу по усиленному графику.

Руководитель чрезвычайного ведомства Алексей Павлов уточнил, что сотрудники МЧС полностью готовы к выполнению задач, все необходимые ресурсы мобилизованы.