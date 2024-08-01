МЧС напомнило порядок оказания первой помощи при термических ожогах

Фото: Медиасток.рф

Представители МЧС напомнили, как правильно оказывать первую помощь гражданам, получившим термические ожоги. Один из главных принципов — вынести человека за пределы зоны поражения.

Когда пострадавшему ничего не угрожает, следует потушить горящую одежду любыми способами, например, накрыть человека покрывалом. После этого необходимо вызвать скорую помощь и обеспечить доставку гражданина в больницу.

Кроме того, необходимо обработать место ожога разведенным водой спиртом (1:1), водкой 2-3 минуты, а затем холодной водой в течение 15-30 минут. При этом нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри и отрывать прилипшую вокруг ожоговой раны одежду.

Также рекомендуется наложить на место повреждения стерильную повязку и холод поверх нее. Пострадавшему следует дать обильное количество питьевой воды.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте