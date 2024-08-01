МЧС напомнило порядок оказания первой помощи при термических ожогах

Представители МЧС напомнили, как правильно оказывать первую помощь гражданам, получившим термические ожоги. Один из главных принципов — вынести человека за пределы зоны поражения.

Когда пострадавшему ничего не угрожает, следует потушить горящую одежду любыми способами, например, накрыть человека покрывалом. После этого необходимо вызвать скорую помощь и обеспечить доставку гражданина в больницу.

Кроме того, необходимо обработать место ожога разведенным водой спиртом (1:1), водкой 2-3 минуты, а затем холодной водой в течение 15-30 минут. При этом нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри и отрывать прилипшую вокруг ожоговой раны одежду.

Также рекомендуется наложить на место повреждения стерильную повязку и холод поверх нее. Пострадавшему следует дать обильное количество питьевой воды.

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