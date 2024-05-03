МЧС напомнил жителям Подмосковья о наказании за пал травы | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 23:08 МЧС напомнил жителям Подмосковья о наказании за пал травы Источник фото: Ксения Пашуто

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С 1 апреля в Московской области начался пожароопасный сезон. В регионе действует запрет на сжигание травы. Именно из-за палов горит лес и в огне гибнет все живое.

По словам начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ главного управления МЧС России по Московской области Дмитрия Киселева, пал является уголовно наказуемым деянием. Инспекторы пожарного надзора пристально наблюдают за обстановкой, связанной с палом.

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В беспечных действиях местных жителей также видит проблему и исполняющий обязанности заместителя главы Дмитровского городского округа Валерий Лозовский.

«Пал травы — это действительно серьезная проблема, ведь маленькое возгорание может привести к большой беде. Как правило, основную роль здесь играет человеческий фактор. Люди либо поджигают траву, либо содержат свои участки в неудовлетворительном состоянии: заросшая трава, нет выкоса, и это опять же побуждает некоторых поджигать эту сухостойную траву», — рассказал Лозовский.

Он добавил, что сначала сезона только Дмитровском городском округе уже было 15 возгораний. Пик приходится на выходные дни, когда люди отправляются на отдых, приезжают дачники.

«Конечно, самая эффективная борьба — это профилактика и разъяснение. Мы выходим в места, где отдыхают люди, рассказываем, проводим разъяснительную работу, чтобы предотвратить возгорания», — пояснил Лозовский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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