МБУ в Солнечногорске рассказало о цифровых сервисах для контроля уборки снега

В Подмосковье работает онлайн-система мониторинга за работой коммунальных служб. Удаленно специалисты следят за выполнением задач, связанных с чисткой улиц. О работе цифрового ресурса рассказали в МБУ «ДЕЗ» в Солнечногорске.

Мониторинг уборки проводят через цифровые системы ГИС, СКПДИ и «Яндекс Вектор». Сервисы отображают выполнение задач и передвижение техники в реальном времени. Так, специалисты могут видеть каждую территорию и выявлять слабые места.

«Мониторинг работы дворников осуществляется в программе „Яндекс Вектор“. На каждого дворника выдается задание с вечера, утром он заходит в приложение и берет задания по определенным маршрутам», — рассказал специалист «Яндекс Вектора» Сергей Бакотин.

В работе также применяют системы ГИС и СКПДИ, рассказал заместитель директора МБУ Федор Кириди. С их помощью можно следить за передвижением спецтехники: тракторов, погрузчиков и комбинированных дорожных машин.